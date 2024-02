Unifev está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina

Candidatos podem acessar o processo seletivo pelo site www.unifev.edu.br; prova será aplicada pela Vunesp.

O Vestibular de Medicina da Unifev está com inscrições abertas. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 5 de maio (domingo), das 14h às 19h, na Cidade Universitária, em Votuporanga/SP. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br, até o dia 11 de abril.

A prova será composta por oito questões dissertativas, 40 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação. O edital completo está disponível na página da Vunesp, pelo link https://www.vunesp.com.br/ UFEV2301.

Atualmente, o curso é reconhecido com nota 4 (índice de 1 a 5) pelo Ministério da Educação (MEC). Com mais de 10 anos de tradição, a Medicina Unifev já formou centenas de médicos que atuam em todo o país.

O Centro Universitário de Votuporanga é o único no Brasil que possui dois Lucina, um robô de paciente obstétrico que simula a vida humana, e mais dois simuladores: um adulto chamado METIMan e um simulador infantil, o PediaSIM.

Para o coordenador da graduação, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, os diferenciais do curso vão além da infraestrutura. “Aqui, os universitários aprendem por meio de um Projeto Pedagógico do Curso totalmente embasado em metodologias ativas. Desde o primeiro ano, a aprendizagem é fundamentada no trabalho coletivo em pequenos grupos, utilizando o Problem Based Learning (PBL), a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj) e o contato com a comunidade através da Prática de Integração de Ensino Saúde-Comunidade (PIESC), entre outras metodologias”, explicou.

“Outro ponto fundamental para os futuros médicos é a experiência. A Unifev mantém importantes parcerias com instituições de saúde do próprio município e da região, como a Santa Casa, o Hospital Unimed, o Hospital de Amor de Jales, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as Unidades do Programa Saúde da Família (PSF) e os consultórios, ambulatórios e hospitais municipais. As vivências na saúde, durante os quatro últimos semestres do curso, por meio do estágio supervisionado (internato), garantem a excelência do aprendizado e a humanização da profissão em ambientes reconhecidos pelo alto nível dos serviços de saúde prestados”, concluiu.

Mais informações estão disponíveis na Central de Relacionamento da Instituição pelo WhatsApp/Telefone (17) 3405-9990.