Unifev está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 

Candidatos podem acessar o processo seletivo pelo site www.unifev.edu.br/med2023; prova será aplicada pela Vunesp.

O vestibular de Medicina da Unifev está com inscrições abertas para a formação da 12ª turma. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 28 de maio (domingo), em Votuporanga. Os candidatos podem se inscrever pelo site: https://www.unifev.edu.br/med2023, até o dia 4 de maio.

O processo seletivo é presencial e acontece na Cidade Universitária, com uma prova composta por oito questões dissertativas, 40 objetivas de múltipla escolha e uma redação. O edital completo está disponível na página da Vunesp, pelo link: www.vunesp.com.br/UFEV2204. Mais informações poderão ser obtidas na Central de Relacionamento da Instituição pelo WhatsApp/Telefone (17) 3405-9990.

INFRAESTRUTURA

Há mais de uma década formando profissionais médicos para todo o país, o curso de Medicina do Centro Universitário de Votuporanga tem conquistado notoriedade com sua tradição e com os excelentes índices e resultados, além de possuir laboratórios com equipamentos de última geração.

A Unifev é a primeira Instituição de Ensino Superior (IES) do país a possuir dois Lucina, que é um robô de paciente obstétrico que simula a vida humana. A Instituição já contava com um simulador desde dezembro de 2015, e adquiriu o segundo no final de 2022. Também foram obtidos um simulador de ausculta, um de intubação e um desfibrilador eletrodo adesivo, resultando no investimento de mais de R$ 674 mil.

O Centro Universitário de Votuporanga também possui mais dois simuladores: um adulto chamado METIMan e um simulador infantil, o PediaSIM, entre outras dezenas de equipamentos tecnológicos de alto padrão, que integram o Laboratório de Simulação Realística.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é 100% baseado em metodologias ativas. Desde o primeiro ano, a aprendizagem é fundamentada no trabalho coletivo em pequenos grupos por meio do Problem Based Learning (PBL), da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj) e no contato com a população para a Prática de Integração de Ensino Saúde-Comunidade (PIESC), entre outras metodologias.

Há também importantes parcerias com instituições de saúde do próprio município e da região, como a Santa Casa, o Hospital Unimed, o Hospital de Amor de Jales, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Unidades do Programa Saúde da Família (PSFs) e os consultórios, ambulatórios e hospitais municipais, onde os alunos dos quatro últimos semestres do curso realizam o estágio supervisionado, conhecido como Internato.