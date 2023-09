Interessados têm até o dia 29 de setembro para participar do processo seletivo; formulários devem ser preenchidos pelo site unifev.edu.br/bolsacomunitaria

A Unifev está com inscrições abertas para o Programa Bolsa Comunitária até 29 de setembro. São 40 bolsas gratuitas, válidas durante todo período da graduação para todos os cursos, exceto Medicina.

A iniciativa da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) tem como objetivo viabilizar o Ensino Superior a participantes que:

– concluíram 1ª e 2ª séries do Ensino Médio nos anos de 2021 e 2022, em uma das cidades parceiras (confira lista no edital) e, ainda, estão cursando a 3ª série do EM na rede pública em 2023, também em um dos municípios relacionados;

– tenham renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo;

– tenham sido aprovados em avaliação socioeconômica feita por um profissional da FEV/Unifev capacitado.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu o caráter transformador do Programa. “Está no DNA da Instituição contribuir com iniciativas de responsabilidade social, que possibilitem a construção de trajetórias de sucesso por meio do conhecimento. São muitas as pessoas que, sem essa oportunidade, não teriam condições de cursar o Ensino Superior. É muito gratificante contribuir com a realização de sonhos”.

Para se inscrever, basta acessar unifev.edu.br/bolsacomunitaria , preencher o formulário e anexar o seu histórico e/ou boletim escolar original. Enquanto aguarda o resultado, o interessado deve estar atento à data de lançamento do vestibular, já que nas próximas fases da Bolsa Comunitária é obrigatório ter sido aprovado no processo seletivo da Unifev.

Sobre o benefício

Lançado em 2021, o Programa Bolsa Comunitária é resultado de uma parceria entre a Unifev e as cidades que receberam o selo “Município Parceiro da Educação”; a relação pode ser consultada pelo link unifev.edu.br/ municipioparceiro.

Outras informações podem ser obtidas diretamente no setor comercial pelo WhatsApp (17) 99642-3616.