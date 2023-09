Unifev está com inscrições abertas para curso de Cuidador de Idoso

Os encontros serão realizados durante quatro sábados de manhã, das 8 às 12 horas, no câmpus Centro da Instituição.

Até o dia 15 de setembro, seguem abertas as inscrições para a capacitação de Cuidador de Idoso, oferecida pelo curso de Enfermagem da Unifev. A matrícula pode ser feita pelo link unifev.edu.br/cuidador.

A capacitação é voltada para todas as pessoas que desejam se aprofundar no assunto e se profissionalizarem. O valor do investimento é de R$ 120, que poderá ser dividido em três parcelas.

As aulas serão presenciais e ministradas nas manhãs de sábado nos dias 16, 23 e 30 de setembro e 7 de outubro. A carga horária total será de 16h.

O conteúdo programático do curso traz módulos com os seguintes temas: conhecimento da anatomia e fisiologia do envelhecimento, atendimento humanizado e acolhimento, cuidados de higiene e conforto, preparo no manejo dos dispositivos e medicamentos, nutrição, transporte, lazer, recreação, atividades lúdicas e medidas preventivas de lesão por pressão.

Professores especialistas na área serão os responsáveis pelos encontros. “A função de cuidador de idosos tem sido cada vez mais procurada nos últimos tempos. Estamos atentos e formando profissionais qualificados para esse mercado”, explica a coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Ma. Rosana Duran.

Mais informações podem ser obtidas em unifev.edu.br ou pelo WhatsApp (17) 3405-9999.