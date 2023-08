Unifev e Votuporanga: décadas de parceria em prol da educação 

Cidade celebra 86 anos de história no próximo dia 8; em 57 deles, município conta com o compromisso da Instituição para promover o ensino em todas as etapas da vida.

A Unifev é uma instituição de referência no ensino superior, que tem sido fundamental na formação de profissionais capacitados e na promoção do conhecimento científico e cultural. Sua história está profundamente enraizada na cidade de Votuporanga, que completa 86 anos na próxima terça-feira, 8 de agosto, desempenhando um papel importante no desenvolvimento local e na construção de um futuro promissor para seus estudantes e comunidade ao redor.

O município conta com uma rica história que remonta a 1937, ano de sua fundação. Desde então, a cidade tem testemunhado eventos marcantes, passando por períodos de crescimento, prosperidade e desafios, moldando sua identidade cultural e econômica.

O Centro Universitário de Votuporanga foi fundado 29 anos depois, em 1966, com o propósito de oferecer educação de qualidade e contribuir para o desenvolvimento da região. Ao longo dos anos, a Unifev se consolidou como um dos pilares da cidade, promovendo também os ensinos infantil, fundamental e médio por meio do Colégio Unifev.

Assim como Votuporanga, a Instituição tem crescido e se consolidado como um dos principais centros universitários do país, abraçando uma visão de excelência acadêmica e compromisso social. Com uma variedade de cursos e programas de graduação e pós-graduação, a Unifev abrange diversas áreas do conhecimento, desde ciências exatas e da saúde até humanas e sociais. Seu corpo docente é composto por profissionais altamente qualificados, mestres e doutores, muitos deles atuantes no mercado e reconhecidos em suas respectivas áreas.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a Unifev tem se destacado como uma Instituição de Ensino Superior (IES) que une tradição e modernidade, comprometida em formar cidadãos conscientes e profissionais qualificados, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. “Temos a honra em fazer parte da história de Votuporanga e contribuir para o desenvolvimento local e regional. Ao longo dos anos, nossa Instituição tem se empenhado em promover o conhecimento, a pesquisa e a educação de qualidade, preparando indivíduos comprometidos e capacitados para os desafios do futuro”, reflete.

Além da formação acadêmica, a IES investe em pesquisa e inovação, estimulando a produção de conhecimento científico relevante e o desenvolvimento de tecnologias que impactam a sociedade. Projetos de extensão e ações comunitárias também são prioridades da Instituição, que busca promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável da região com ações que de fato façam a diferença para a comunidade.

Por meio de parcerias com empresas e outras instituições, a Unifev oferece oportunidades de estágio e emprego para seus estudantes, contribuindo para a formação profissional e inserção no mercado de trabalho.

A história de Votuporanga e a trajetória da Unifev estão entrelaçadas, representando uma colaboração que transcende o tempo. Juntas, elas têm promovido o desenvolvimento regional, valorizado a cultura local e preparado gerações de profissionais para os desafios do futuro.

Douglas Gianoti, diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, Colégio Unifev e da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), afirma que a Instituição tem cumprido seu papel na sociedade. “É um prazer representar a diretoria de uma Fundação comprometida não apenas com a educação, mas como todo o desenvolvimento de Votuporanga e região. O município pode sempre contar com o conhecimento e serviços que são oferecidos aqui”, disse.

“É com orgulho que trabalhamos lado a lado com nossos parceiros, empresas e toda a sociedade civil. Juntos, construímos pontes que conectam o conhecimento acadêmico à realidade da cidade, contribuindo para o crescimento econômico, cultural e social”, concluiu.