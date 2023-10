Unifev e Sebrae promovem segunda fase para execução de projetos de empreendedorismo

Kickoff do Start U foi desenvolvido com o objetivo de alinhar ideias para o início da formação de uma comunidade empreendedora.

A Unifev, por meio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite), junto ao Sebrae/SP, promoveram na última semana o planejamento da fase inicial do Start U, o chamado Kickoff. Este é o primeiro passo para começar o estágio de execução dos projetos do programa de empreendedorismo. O encontro foi realizado na Cidade Universitária.

De acordo com as coordenadoras do Nite, a Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e a Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanin, o objetivo desse encontro foi o alinhamento de ideias para o início da formação de uma comunidade empreendedora. “Dentro do Start U teremos ainda diversas etapas para o desenvolvimento dos projetos, como análise de mercado e validação do problema, hipótese de solução e modelo de negócios, e tantas outras com mentorias on-line e presencial”, destacou Mariane.

Em agosto, o Nite desenvolveu o Ideathon, a primeira fase do programa responsável pela criação da Incubadora de Startups da Unifev. Após o encerramento do Start U, o programa ainda contemplará as etapas de Formação Complementar em Empreendedorismo e Pré-Aceleração em Hardware e Hard Sciences (Unilab/ Unistart).

“O Nite desenvolve projetos que fomentam o empreendedorismo entre a comunidade acadêmica da Instituição, além de impulsionar o desenvolvimento da Startup”, ressalta Lilian.