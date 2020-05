UNIFEV e Colégio Unifev seguem atividades acadêmicas com aulas online

Alunos e professores retornaram na segunda quinzena de abril e já se adaptaram à nova rotina de estudos.

Desde o dia 13 de abril, a UNIFEV e o Colégio Unifev retomaram as suas atividades acadêmicas, com aulas diárias e online. Neste período de isolamento social, todo o calendário letivo foi alterado e adaptado para dar continuidade à rotina de estudos dos alunos.

Para isso, a Instituição adotou a metodologia de aulas remotas. Segundo o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o intuito é manter o mesmo padrão de qualidade das aulas presenciais.

“Optamos por esse método, pois permite uma maior interação entre professores e estudantes, o que é diferente na Educação a Distância (EAD). Nossas aulas estão ocorrendo em tempo real, no mesmo horário e com o mesmo docente da aula presencial. Na EAD, por exemplo, os conteúdos são, em grande parte, gravados e reaproveitados em grande escala”, explicou.

A metodologia tem agradado, e muito, alunos do Colégio Unifev, que contam com o apoio dos familiares nos estudos diários, como é o caso da Maria Cristina Zapparoli Bortole, mãe do Eduardo (9º ano).

“A experiência das aulas online, como sabemos, é nova para todos nós. Na minha opinião, é extremamente importante para esse momento específico que estamos vivendo. Como mãe, estou vendo o empenho diário de toda a equipe, que nos orientou bastante, desde o início. O Eduardo se adaptou bem e não está tendo dificuldades”, disse.

Maria Cristina ainda contou que a única dificuldade de seu filho talvez seja ficar longe dos amigos de turma. “Ele, assim como todos nós, sente falta da interação e do contato físico. Mas, tenho certeza que tudo passará em breve. Agradeço, em especial, aos professores e à direção da Escola, que também estão enfrentando um grande desafio”.

Para os alunos dos cursos de graduação, a experiência também está sendo positiva. Segundo Stephany Lopes, estudante do 9º período de Psicologia, o momento exige paciência e adaptação. “É muito melhor se adaptar do que paralisar. A plataforma que estamos utilizando durante as aulas é excelente e não apresentou nenhum problema até o momento. Para mim, é como se estivéssemos de forma presencial, pois o professor está ali o tempo todo e consigo absorver todo o conteúdo”, afirmou.

A nova rotina também tem agradado Pamela de Poli Toninatto, aluna do 7º período do curso de Arquitetura e Urbanismo. “Essa metodologia foi uma ótima escolha, assim como a ferramenta, que é funcional e intuitiva. Sentimos falta das aulas práticas e visitas de campo, mas sabemos que, quando tudo passar, retomaremos a essas atividades”, completou.

De acordo com Celso Penha Vasconcelos, Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da UNIFEV e do Colégio, toda a Instituição está se preparando para a volta das aulas presenciais, assim que for liberada pelas autoridades competentes.

“Enquanto isso não acontece, agradecemos pelo empenho de todos os gestores, coordenadores, professores e alunos que não estão medindo esforços para dar continuidade ao calendário acadêmico, sem deixar a qualidade educacional de lado”, finalizou.