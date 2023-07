Unifev e Casa da Criança realizam solenidade de troca de faixas do judô

Modalidade é desenvolvida na entidade em parceria com a Unifev; 48 crianças e adolescentes receberam a nova graduação.

A Unifev e a Casa da Criança de Votuporanga realizaram na noite da última terça-feira (4.jul) a cerimônia de troca de faixas do judô para 48 atendidos na sede da entidade. A modalidade é realizada para crianças e adolescentes com a parceria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV).

Os judocas, de 7 a 15 anos, passaram de etapa, trocando suas faixas para as cores cinza, azul e amarela. As faixas coloridas do judô simbolizam o nível da graduação do atleta dentro da arte marcial.