UNIFEV doa material esportivo para projeto social da Prefeitura de Votuporanga 

Camiseta, short e meião integram o kit; entrega do uniforme foi realizada no Memorial Unifev, no Campus Centro.

Na manhã da última sexta-feira (29.jul), a UNIFEV realizou uma doação de kits de uniforme de futebol para a Prefeitura. O material esportivo será destinado ao projeto de escolinha de futebol da Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga (SEV), que atende cerca de 150 crianças, entre 5 e 15 anos de idade.

A entrega contou com a participação do diretor 1° tesoureiro da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o assessor do secretário de esporte, Neto Ferrari; os professores da SEV Lindomar Ferreira da Silva (Rila), Raudinei Games Borges e Ricardo Pereira.

Dentre as peças que compõem o uniforme, foram produzidas regatas para treinamento e conjuntos de camisetas, shorts e meiões para competição em jogos.

Segundo Ferrari, a parceria mais uma vez dá suporte ao trabalho feito com crianças em situação de vulnerabilidade. “A nossa parceria com a UNIFEV é de longa data nesse importante trabalho de responsabilidade social na formação dos atendidos pelo projeto”, destacou.

Para Vasconcelos, a Instituição segue cumprindo seu papel. “Está no nosso DNA, principalmente pelo fato de o esporte integrar a filosofia educacional, como uma ferramenta de educação, disciplina e oportunidades. Esse projeto está dando muito certo e pode dar ainda mais”, concluiu.