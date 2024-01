Unifev doa material educativo à entidade assistencial

15 kits foram entregues à creche Fonte Viva – Centro de Educação Infantil; doação foi realizada na última semana.

A Unifev realizou a doação de 15 kits de material didático do Sistema de Ensino Unifev (SEU) à creche Fonte Viva – Centro Educacional Infantil. A entrega ocorreu no Memorial Unifev, localizado no Câmpus Centro, na última sexta-feira (26.jan).

Na ocasião, estiveram presentes o diretor 1° tesoureiro da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; o presidente da entidade beneficiada, Flávio Augusto de Oliveira, acompanhado de sua esposa e secretária da escola, Antônia Oliveira; e a diretora da creche, Giuliana Castro.