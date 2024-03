Unifev doa máscaras descartáveis e novas roupas de cama e banho a entidades de Votuporanga

Entregas foram realizadas no Memorial do Câmpus Centro, beneficiando duas entidades do município

A Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, destinou, na última terça-feira (19.mar), 1 mil máscaras descartáveis e centenas de novas roupas de cama e banho (banho e rosto, lençóis e fronhas) para a Comunidade São Francisco de Assis e Lar São Vicente de Paulo, respectivamente. Os repasses foram feitos no Memorial do Câmpus Centro da Instituição.