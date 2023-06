Unifev doa mais de 100 camisetas ao Centro Social de Votuporanga

Entrega foi realizada na manhã de sexta-feira, no Memorial do câmpus Centro.

A Unifev doou 111 camisetas de uniformes ao Centro Social de Votuporanga na manhã de sexta-feira (2.jun). A entrega foi realizada no Memorial do câmpus Centro e contou com a presença da gerente acadêmica da Instituição, Aparecida (Cidinha) Aoki; da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Zeitune; e de representantes da entidade beneficiada.