Unifev destina alimentos para Lar Beneficente Celina e Santa Casa

Produtos foram arrecadados durante o 7º Concerto Unifev, realizado no dia 31 de julho, em parceria com a Camerata Villa-Lobos.

A Unifev, por meio dos núcleos de Cultura e Arte e de Responsabilidade Social, repassou na tarde de quinta-feira (3.ago) os alimentos doados pelo público presente no 7º Concerto Unifev, realizado na última segunda-feira (31), a partir da troca de mantimentos pelo ingresso de entrada. Ao todo, foram arrecadados 460 quilos de arroz, feijão, açúcar, farinha, macarrão, amido de milho, sal e mais 60 litros de leite e óleo.

A entrega das arrecadações foi realizada no Memorial da Instituição, localizado no câmpus Centro, e contou com a presença da gerente acadêmica da Unifev, Aparecida (Cidinha) Aoki; das coordenadoras dos núcleos de Cultura e Arte e de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp e Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, respectivamente; dos representantes do Lar Beneficente Celina, Isabel Pinar e Vitor Soares; e da Santa Casa de Votuporanga, Luana Maria Lima e Rosemir Antônio Lopes (Milão), ambos do setor da captação de recursos.