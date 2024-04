Unifev destina 250 novos uniformes ao Centro Social

Entrega foi realizada na tarde da última quarta-feira (3), no Memorial do Câmpus Centro; ação beneficiará adolescentes do Programa de Aprendizagem.

A Unifev destinou 250 novos uniformes ao Programa de Aprendizagem do Centro Social de Votuporanga na tarde da última quarta-feira (3.abr). A entrega foi realizada no Memorial do Câmpus Centro e contou com as presenças do diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas José Gianoti; do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Zeitune; da presidente do Centro Social, Eliete Guilherme e da gerente da entidade, Camila Santana.

Em agosto de 2023, a Unifev patrocinou 200 camisetas novas ao Programa de Aprendizagem da entidade. Anualmente, o Centro Universitário contribui com as destinações.

Para Gianoti, contribuir com as entidades do município é uma responsabilidade da Fundação. “Votuporanga conta com uma Instituição, a Unifev, que trabalha em favor da nossa cidade. Somos parceiros de todas as entidades do município, este também é o nosso compromisso. É enorme a satisfação em ver um trabalho grandioso que é realizado pelo Centro Social e saber que pudemos colaborar um pouco”, refletiu.

Vanessa Zeitune explicou que o Centro Universitário de Votuporanga apoia as entidades, reafirmando constantemente o seu compromisso com as questões sociais. “Para nós da Unifev, é um prazer imenso destinar esses uniformes que serão utilizados pelos adolescentes do Centro Social. A marca Unifev está estampada nessas camisetas, fortalecendo ainda mais o papel de responsabilidade social já conquistada pela Instituição”.

Na oportunidade, a presidente da entidade agradeceu pela colaboração contínua da Unifev. “É importante para nós mantermos essa parceria. Esses uniformes novos não apenas beneficiarão nossos adolescentes, mas também levarão o nome do Centro Social e da Unifev a todos os lugares”.

O Centro Social realiza a inserção de adolescentes e jovens, na faixa etária entre 15 e 22 anos, no mercado de trabalho como aprendizes, de acordo com a Lei nº 10.097/2000 (Lei da Aprendizagem), por meio de convênios e parcerias firmadas com as empresas do município.