Unifev destina 200 litros de leite para Santa Casa

Cursos Administração e Ciências Contábeis promoveram aula magna, com doações para entidades.

Mais do que ensinar conteúdos teóricos e práticos, desenvolver a cidadania e responsabilidade social. A Unifev, grande parceira da Santa Casa de Votuporanga, aposta na formação de seus alunos de forma integrada, promovendo ações beneficentes.

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis promoveram neste mês a aula magna “Comércio internacional, seus desafios e a grande importância de administradores e contadores no processo”. Cada inscrito na aula magna foi convidado a doar de um a 10 litros de leite longa vida para assistir à palestra.

Foram arrecadados 606 litros de leite e sete pacotes de copos descartáveis, direcionados para seis instituições da cidade. “Estamos sempre atentos em informar os nossos alunos sobre o panorama atual e apresentá-los a uma profissional de mercado bem preparada para lidar com as novas demandas organizacionais. Nestas ocasiões, reforçamos o quanto que é importante ser solidário e contribuir com entidades, que tanto acolhem e assistem Votuporanga e região”, disse a coordenadora de Administração e Ciências Contábeis, Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, e também responsável pela Contabilidade da Santa Casa.

Foram destinados 200 litros de leite para o Hospital. A entrega contou com a presença da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.

A coordenadora do Núcleo enfatizou que essas doações reiteram o compromisso social da Unifev. “Há uma parceria de longa data com as entidades de nosso município, e é com grande satisfação que colaboramos para a manutenção das ações dessas organizações”, disse. Além da Santa Casa, Apae, Lar Frei Arnaldo, Lar São Vicente de Paulo e Recanto Tia Marlene receberam o leite.

O responsável pelo Setor de Captação de Recursos da Santa Casa, Rosemir Lopes (Milão), agradeceu a iniciativa. “Quero agradecer a Unifev pelo apoio à nossa causa. É uma instituição comprometida, não somente em destinar alimentos ou materiais, mas em fortalecer o espírito do voluntariado nos jovens. Sem dúvidas, esses gestos fazem a diferença para nosso Hospital, auxiliando nos nossos atendimentos”, finalizou.