Unifev destina 120 quilos de alimentos para a Santa Casa

Mantimentos são resultado da arrecadação promovida durante XXII Semana de Comunicação e Linguagens (Semancol) do curso de Publicidade e Propaganda.

Mais do que ensinar conteúdos teóricos, foco no desenvolvimento do aluno e em competências como criatividade, inovação e espírito solidário. O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev realizou a XXII Semana de Comunicação e Linguagens (Semancol) em outubro, com ação beneficente e em prol da Santa Casa de Votuporanga.

Para participar da programação da Semana, os interessados doaram 2kg de alimento não-perecível, que foram encaminhados para o Hospital. O evento contou com apresentação da peça a Bela e a Fera, da companhia Gigio Produções, palestra, stand-up, oficinas e muito mais. Ao todo, foram arrecadados 120 quilos de mantimentos, entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável por 1700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

A coordenadora da graduação, Profa. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, afirmou que a atividade fez parte das ações de responsabilidade social do curso. “Para a gente, é de grande importância porque além do universitário aprender todo o conteúdo profissionalmente, ele se envolve ativamente na sua comunidade”, destacou.

Vanessa falou da satisfação dos alunos em contribuir com o Hospital. “Esses alimentos foram entregues com muito carinho, afeto para os pacientes que são assistidos”, complementou.

O diretor da Instituição, Adauto Mariola, agradeceu a iniciativa. “Nosso agradecimento aos alunos, coordenadora Vanessa e Unifev. Vocês fizeram a diferença com essa doação, significativa para nós”, disse.

Já Rosemir Lopes – Milão, responsável pelo setor de Captação de Recursos, reforçou a importância da doação para a Santa Casa. “Todo auxílio é importante, especialmente para nossos pacientes. Os interessados podem entrar em contato conosco no telefone (17) 3405-9133”, concluiu.