Unifev desenvolve treinamento funcional semanal com assistidos da Comunidade Nova Vida

Objetivo das aulas é auxiliar no tratamento dos dependentes químicos oferecendo condições de retornar à sociedade com mais qualidade de vida.

Contribuir para a saúde física e mental, resgatar a autoestima e o respeito pelo próprio corpo são alguns dos objetivos da atividade de extensão desenvolvida pelo curso de Educação Física da Unifev com os dependentes químicos da Comunidade de Recuperação Nova Vida. As aulas são realizadas todas as terças-feiras na sede da entidade pelo docente do curso, Prof. Dr. Valter Mariano.