Unifev contribui para as atividades do Lar São Vicente de Paulo

Atualmente 43 idosos são assistidos pela entidade de longa permanência; desde 2005 conta com a parceria da Unifev nos atendimentos de enfermagem.

A preocupação com as questões sociais tem impulsionado a Unifev a investir cada vez mais em parcerias e projetos de responsabilidade social, como as do Lar São Vicente de Paulo. Uma entidade de longa permanência que atende 43 idosos de ambos os sexos, entre 63 e 86 anos, desde a década de 1950.

O espaço oferece a pessoas acima de 60 anos que não constituíram família; ou sofreram violação dos seus direitos no núcleo familiar, com vínculos fragilizados ou rompidos com a família; ou em situação de rua, acolhimento e proteção social.

Atualmente, além de ações voluntárias, o Lar conta com uma equipe de 40 profissionais, dentre eles, cuidadores, cozinheiros e equipe administrativa; as atividades desenvolvidas pelo musicoterapeuta, psicóloga e pelo fisioterapeuta são subsidiadas pelo Fundo Municipal do Idoso.

O apoio da Unifev é realizado desde 2005, com os serviços de um enfermeiro, e recentemente, o Uniestágio garante ainda mais suporte desses atendimentos por meio de uma estagiária do curso de Enfermagem.

Abigail Shirlei Dantas Botelho está no 4º período de Enfermagem da Unifev e hoje atua como estagiária do Lar. “Sempre gostei de trabalhar com idosos, e como estagiária aqui na Enfermagem tenho obtido grandes experiências para a minha formação. Lá na Unifev, aprendemos em sala de aula; aqui tenho a oportunidade de colocar em prática, com o auxílio da Lidiane, nossa enfermeira. Isso nos estimula a buscar conhecimento e novas formas de aplicar um atendimento e um tratamento ainda melhor e mais humanizado”.

Ademais, a Unifev contribui diretamente com os donativos repassados ao Lar São Vicente de Paulo com campanhas promovidas pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição.

A partir de agora, a entidade também encaminha idosos para as atividades da Uniati (Universidade Aberta à Terceira Idade) da Unifev – um programa de extensão que promove a qualidade de vida de idosos da comunidade.

“A nossa entidade não deve ser vista como um depósito de pessoas idosas, nós prezamos pelo trabalho humanizado, por inseri-las cada vez mais na sociedade. A Unifev tem contribuído grandemente com nossas ações, com os atendimentos da profissional de enfermagem e da estagiária; além das diversas campanhas e destinação de donativos que são fundamentais para a rotina das atividades que são ininterruptas aqui no Lar. Agradecemos à Unifev por todo apoio, e meu desejo é que essa parceria ainda permaneça beneficiando muitos idosos”, destaca a coordenadora da entidade, Aline Michele da Silva. que há um ano está à frente da reestruturação da entidade.