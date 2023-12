Unifev contempla sete docentes com incentivo à iniciação científica

Mestres e doutores terão entre 10 e 12 meses para execução da pesquisa; artigos serão publicados na Revista Unifev: Ciência e Tecnologia.

Recentemente, a Unifev promoveu uma cerimônia simbólica no auditório “Antônio Seba” do Câmpus Centro, apresentando sete docentes escolhidos para integrar seu programa de iniciação científica.

O objetivo é incentivar a pesquisa acadêmica por meio de projetos de professores, necessariamente titulados como mestres ou doutores, nas áreas de atuação: Biológicas e Saúde, Humanas e Sociais, Exatas e Tecnológicas.

O trabalho, com duração entre 10 e 12 meses de execução, será publicado na Revista Unifev: Ciência e Tecnologia. Além disso, os participantes apresentarão suas investigações no Congresso de Iniciação Científica (UNIC), bem como no Congresso de Professores da Unifev.

O Pró-Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, destacou a importância da atividade para a comunidade acadêmica. “É imperativo elevar continuamente o nível de pesquisa na Instituição. Por isso, a Unifev não apenas apoia, mas também investe na execução desses projetos. O incentivo à pesquisa é uma parte essencial da cultura da Unifev, refletindo nosso compromisso com a busca constante por conhecimento e inovação.”, concluiu.

Em seguida, o coordenador de pesquisa da Instituição, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas, apresentou aos presentes o regulamento e sanou dúvidas em relação à execução dos trabalhos. Ao final, Bogas convidou os pesquisadores a integrarem a Comissão de Pesquisa da Unifev.