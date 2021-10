UNIFEV celebra Dia do Fisioterapeuta com palestras de profissionais da área 

Encontro em alusão à data contou com a participação dos fisioterapeutas Helder Montenegro, Laura Tomazi e Bruno Gonçalves Dias Moreno.

Em alusão ao Dia do Fisioterapeuta, a graduação em Fisioterapia da UNIFEV realizou uma série de palestras com profissionais da área. Os encontros ocorreram de forma on-line, pela plataforma Teams, na última quarta-feira (dia 13).

Na oportunidade, docentes e discentes trocaram conhecimentos com os convidados: o fisioterapeuta Helder Montenegro, que falou sobre “Caminhos fisioterapêuticos futuros: do empreendedorismo à telefisioterapia”; a Profa. Dra. Laura Tomazi, que abordou o tema “Alicerces de fisioterapia respiratória e expectativas pós-pandemia”; e o Prof. Dr. Bruno Gonçalves Dias Moreno, com um olhar sobre as “Perspectivas terapêuticas em fisioterapia musculoesquelética: da terapia manual a reabilitação funcional”.

Para a coordenadora da graduação, Prof. Me. Ana Paula Pelosi, o encontro proporcionou uma grande experiência para os universitários, além de uma celebração especial para a data. “Nossa profissão se dedica diariamente na recuperação e reabilitação de pessoas. Acredito que nenhuma profissão é mais recompensadora do que a nossa. Tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta. Parabéns a todos que transformam esses conhecimentos em qualidade de vida”, disse.