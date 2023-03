Unifev atende gratuitamente a população feminina em evento na Concha Acústica

“Conecta Mulher” contou com a participação dos alunos de Enfermagem e de Tecnologia em Estética e Cosmética da Instituição.

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Unifev participou nesta quarta-feira (8) da segunda edição do “Conecta Mulher”, um evento da Prefeitura de Votuporanga promovido pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS). Atividades e serviços gratuitos relacionados à saúde, qualidade de vida, empreendedorismo feminino e direitos da mulher foram disponibilizados ao público pela Instituição, Prefeitura e demais parceiros, como Câmara Municipal, Saev Ambiental, ACV, Senac, Sebrae, Plug Odontologia e Instituto de Cancerologia.

Os cursos de Enfermagem e de Tecnologia em Estética e Cosmética da Unifev prestaram atendimentos gratuitos às participantes que passaram pelo local, como orientações sobre a prevenção ao câncer de pele, útero e mama, sessões de esfoliação e hidratação facial, orientações referentes a métodos contraceptivos e sobre a coleta do Papanicolau.

Para a Profa. Ma. Rosana Duran, coordenadora do curso de Enfermagem, o Centro Universitário de Votuporanga tem a responsabilidade em atuar de forma efetiva nas ações que envolvam a saúde e o bem-estar do público feminino por meio dos cursos de graduação e de tecnologia. “Entendemos que essas práticas comunitárias e preventivas favorecem o vínculo com a população e reforçam as ações de autocuidado junto às mulheres”.

DIA DA MULHER

A Unifev também realizou na tarde do dia 8 um evento para as suas colaboradoras, no auditório da Cidade Universitária. Na Instituição, 55% do quadro de colaboradores é formado por mulheres, o que é visto como motivo de orgulho.

“Devemos sempre celebrar o Dia das Mulheres, mas estamos conscientes de que ainda precisamos evoluir muito como sociedade para que elas tenham cada vez mais espaço em todos os campos que quiserem, ganhando a mesma coisa que os homens, sendo respeitadas e protegidas. Aqui na Unifev, nós queremos cada vez mais que as mulheres se sintam seguras e preparadas para alcançarem seus sonhos”, refletiu o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti.

O evento contou com a apresentação musical da cantora, musicista e professora do Colégio Unifev, Madja Morais, que embalou a tarde das colaboradoras com clássicos nacionais e internacionais, que foram compostos ou ficaram eternizados nas vozes de grandes mulheres.