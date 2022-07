UNIFEV apresenta novos espaços de convivência

Locais estão próximos à Clínica-escola de Nutrição e podem ser utilizados por colaboradores e alunos da Instituição.

Na manhã da última quinta-feira (28.jul), a UNIFEV apresentou à comunidade acadêmica o resultado da revitalização dos espaços de convivência do Campus Centro, localizados próximos à Clínica-escola de Nutrição. Recentemente, os dois locais passaram por diversas melhorias para garantir que colaboradores e alunos aproveitem seus momentos de refeição e descanso com mais conforto.

Participaram da entrega simbólica o reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a gerente acadêmica, Cidinha Aoki; a arquiteta responsável pelas reformas, Profa. Ma. Andréa Penha; a coordenadora do programa SATIS, Profa. Ma. Adriana de Oliveira Botelho; supervisores e colaboradores da Instituição.

Os espaços, compostos por refeitório, local para descanso e banheiros, ganharam pintura colorida, ares-condicionados e mobiliários, além de estarem equipados com micro-ondas e televisores.

Em sua fala, o reitor destacou que a revitalização foi uma solicitação do programa SATIS, que está desenvolvendo na Instituição uma série de intervenções visando o bem-estar do colaborador.

“A partir de agora, nossos colaboradores e alunos poderão fazer suas refeições e ter momentos de descanso em um local específico, que proporcione mais tranquilidade, contribuindo para o aumento da qualidade de vida no ambiente acadêmico. Gostaria de parabenizar a professora Adriana pelas ações pontuais que trazem melhorias tão significativas”, disse.

Para a coordenadora do SATIS, a conquista significa mais confiança para prosseguir com a implantação de diversas outras iniciativas. “Nosso principal objetivo é promover a satisfação das pessoas que fazem parte da nossa Instituição. Os novos espaços têm a função de servir como apoio para quem é de outra cidade, ou até mesmo, opta por passar o horário de almoço aqui no Campus Centro. Estamos com um olhar cuidadoso para a área de Gestão de Pessoas”, complementou.