Unifev apoia segunda edição do Celebra Recanto

Apresentações de música, danças, palestra e roda de capoeira marcaram o Setembro Verde pela inclusão da pessoa com deficiência intelectual.

Com a parceria da Unifev, o Recanto Tia Marlene promoveu na última semana a segunda edição do “Celebra Recanto”, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Com a temática do Setembro Verde, pela inclusão da pessoa com deficiência intelectual, o evento reuniu estudantes de Pedagogia e Fisioterapia da Unifev, familiares dos assistidos, convidados e autoridades do município. Muita música, dança, palestra e roda de capoeira animaram a noite do público presente.