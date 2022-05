UNIFEV apoia campanha para cadastramento de doadores de medula óssea

Cidade Universitária faz coleta de cadastros na próxima segunda-feira (9).

Pelo 7° ano, a UNIFEV apoia uma campanha para captar e cadastrar novos doadores de medula óssea. A primeira ação de cadastramento foi realizada na última segunda-feira (2), no Campus Centro, e teve adesão da comunidade acadêmica.

A próxima oportunidade de cadastro será segunda-feira (9), das 19h às 21h30, no Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF), na Cidade Universitária. A campanha “Seja um herói, salve vidas” é uma iniciativa de Cláudio José dos Santos Azevedo, em parceria com o Hemocentro de Fernandópolis. Na UNIFEV, a ação é coordenada pelo Núcleo de Responsabilidade Social, em parceria com o curso de Enfermagem.

Os voluntários devem ter entre 18 e 35 anos, apresentar boa saúde (não ter doença infecciosa ou incapacitante) e estar munidos de documentos pessoais com foto (RG ou CNH).

O cadastro é realizado por meio do preenchimento da ficha de inscrição e da coleta de uma pequena amostra de sangue para a tipagem de HLA (exame de histocompatibilidade que identifica as características genéticas de cada indivíduo).

Os dados do doador são inseridos no cadastro do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). Sempre que potenciais doadores compatíveis são identificados, a equipe REDOME entra em contato.

Para mais informações, acesse o site: http://redome.inca.gov.br/.