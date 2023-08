Unifev apoia atendimentos da Associação Beneficente Irmã Elvira

Novos conjuntos de mesas e cadeiras foram recentemente patrocinados pela Unifev; associação beneficia, atualmente, 90 crianças de 1 a 6 anos no contraturno escolar.

Fundada há cerca de 70 anos, a Associação Beneficente Irmã Elvira desenvolve um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 90 crianças de 1 a 6 anos no contraturno escolar. Dezesseis funcionários e diversos voluntários são responsáveis pela continuidade do trabalho nessas quase sete décadas de existência.

A associação tem por finalidade o atendimento assistencial às crianças e suas respectivas famílias, no âmbito da educação infantil e da proteção social básica.

A Irmã Elvira recebeu o apoio da Unifev por meio do patrocínio de novos conjuntos de mesas e cadeiras; a destinação de material pedagógico apostilado elaborado pela Unifev para as crianças de 2 a 4 anos; oferta de atividades recreativas semanais aplicadas por educador físico da Unifev; e a abertura de campo de estágio aos alunos da Instituição.

“A Unifev é uma grande parceira da Associação e contribui para o andamento dos nossos projetos, como a pintura do pátio da entidade, dando mais cor, mais vida para o espaço. Os conjuntos de mesas e cadeiras e o material didático de alta qualidade patrocinados também pela Unifev são fundamentais para o processo de aprendizagem e desenvolvimento das nossas crianças. Gratidão à Unifev pelo apoio à Associação Irmã Elvira”, ressalta Vera Lúcia Ribeiro Fuza, presidente da entidade há cinco anos.

A rotina na entidade consiste na realização de atividades pedagógicas, lúdicas e de recreação, refeições, banhos, além de encontro com as famílias, atendimentos individuais e em grupo, e oficina de música.

Frequentemente são organizados campanhas, almoços, vendas de pães semanais e bazar do artesanato e da pechincha que contribuem para que os voluntários angariem fundos para a associação. Os enxovais para as gestantes também são confeccionados na própria entidade e distribuídos para as mamães assistidas.

“Devemos receber nos próximos dias novos estagiários na área da Agronomia da Unifev pelo projeto da nossa horta, aliás, é um projeto que estamos retomando e isso irá enriquecer ainda mais o desenvolvimento das nossas crianças. Elas irão aprender a cuidar das hortaliças, a zelar pelo espaço. A gente cresce com essa parceria, porque a Unifev fortalece as entidades assistenciais. Nos sentimos gratos, sempre”, destaca Maria Célia Rodrigues dos Santos, 1ª tesoureira da associação.