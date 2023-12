Unifev acende luzes do Natal 2023 

Evento foi realizado na última sexta (1°); Cidade Universitária também será palco de diversas atrações culturais abertas à comunidade nos dias 15 e 16.

Na última sexta-feira (1°.dez), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) realizou o acender das luzes de Natal 2023. O ato simbólico foi realizado em frente à entrada principal da Cidade Universitária e precedeu a confraternização de colaboradores da Instituição.

A celebração do advento natalino contou com a participação do diretor-presidente da Fundação, Douglas José Gianoti, acompanhado por membros da diretoria, dos curadores e do Conselho Fiscal; do reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e pró-reitor da Unifev, Prof. Dr. Anderson Bençal, acompanhados dos coordenadores e docentes do Centro Universitário; da diretora do Colégio Unifev, Prof. Me. Adriana Naime Pontes, acompanhada da direção, equipe pedagógica e corpo docente da escola; gestores, supervisores e colaboradores técnico-administrativos.

As luzes do Natal 2023 da Unifev, com o tema “Venha sonhar com a gente”, já se tornaram “cartão-postal” de Votuporanga e seguem acesas até o dia 6 de janeiro, gratuita e aberta para visitação.

Gianoti orgulhou-se da rápida adesão da cultura por funcionários e comunidade. “Além de encerrar as atividades do ano letivo com a beleza e atmosfera natalina, nós estamos fortalecendo uma cultura positiva, com valores que reforçam os vínculos de cooperativismo, solidariedade, amizade e afeto, tanto no ambiente de estudo e trabalho para nós, como para toda a comunidade que pode usufruir desse espaço. Todos nós nos sentimentos imensamente satisfeitos com esse resultado!”, declarou.

E a programação contará com muita música, dança, espaços instagramáveis, algodão doce, brinquedos infantis, pipoca, estacionamento e passeio na carreta iluminada, de forma gratuita, nos dias 15 e 16 de dezembro. Além disso, a Cidade Universitária também contará com uma praça de alimentação com a presença de food trucks, que estarão comercializando diversos tipos de alimentos.

Dentre as principais atrações, o público poderá contemplar a chegada do Papai Noel; apresentações do “Coral Unifev” e da “Cantata e Dança acrobática” do Colégio Unifev; e um lindo espetáculo do Estúdio de Dança Mariana Maricato.

Dia 15/12:

Chegada do Papai Noel;

Apresentações do “Coral Unifev”, composto por colaboradores, alunos e comunidade em geral e de “Cantata e Dança acrobática” do Colégio Unifev;

Local: Entrada principal da Cidade Universitária, a partir das 20h.

Dia 16/12: