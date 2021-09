Unifev abre vagas para auxiliar de limpeza 

Edital está disponível no site da Instituição; interessados podem se inscrever até o dia 14 de outubro.

A Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de auxiliares de limpeza e oferece duas vagas. Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br/editais), até o dia 14 de outubro, e preencher a Ficha de Inscrição eletrônica disponível, além de anexar um Curriculum Vitae.

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: uma avaliação escrita, no dia 18 de outubro, abordando conteúdos de Português e Matemática, e outra profissional, no dia 26 de outubro, composta por atividades que envolvem habilidades e competências do cargo.

Outras informações podem ser obtidas diretamente no setor de Gestão de Talentos pelo telefone (17) 3406-9999 (ramal 896).