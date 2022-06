UNIFEV abre vagas para a contratação de pintores 

Inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas até o dia 20 de junho; edital está disponível no site da Instituição.

A UNIFEV abriu um processo seletivo para a contratação de dois pintores. As inscrições para concorrer às vagas podem ser realizadas até o dia 20 de junho.

Os interessados em se candidatar ao cargo devem preencher uma ficha de inscrição on-line no site www.unifev.edu.br/pintor e anexar, em arquivo PDF, o currículo contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, CPF, RG com data de expedição, data de nascimento, filiação, endereço atualizado completo, telefone para contato, endereço de e-mail, escolaridade, empresas em que prestou serviços e o tempo trabalhado.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: uma avaliação escrita (abordando conhecimentos específicos do cargo e atualidades) e outra profissional (entrevista e análise curricular). Os candidatos deverão possuir o Ensino Fundamental incompleto e experiência mínima de seis meses na área.

Outras informações podem ser obtidas pelo (17) 3405-9999, ramal 896.