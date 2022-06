UNIFEV abre período de transferência e oferece 40% de desconto nas mensalidades 

Benefício é destinado aos alunos que ingressarem em qualquer curso de graduação, exceto Medicina, a partir do 2º semestre.

A UNIFEV está com o período de transferências aberto. Estudantes que queiram cursar qualquer graduação da Instituição (exceto Medicina) receberão uma redução de 40% na mensalidade, a partir do 2º semestre deste ano. O benefício não é cumulativo com demais programas, exceto desconto pagamento antecipado, e também não se aplica em matrícula e rematrículas.

De acordo com o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, um dos diferenciais da UNIFEV é que o universitário tem contato com atividades práticas da sua área desde os anos iniciais. “A UNIFEV possui formação de excelência e proporciona as ferramentas necessárias para que o estudante tenha um futuro profissional brilhante. Além disso, a nossa Instituição é reconhecida nacionalmente pela sua infraestrutura de ponta e a qualidade do ensino oferecido”, afirmou.

A UNIFEV é reconhecida com nota 5 pelo Ministério da Educação (MEC), possui dois campi, com mais de 40 mil m² de área construída no Centro e Cidade Universitária. “Ao longo dos seus 56 anos de história, milhares de pessoas se formaram no ensino superior através da nossa Instituição”, ressaltou o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti.

Atualmente, a Instituição possui, em andamento, os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharias Civil, da Computação, Elétrica e Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

Para mais informações sobre transferência, descontos e bolsas, consulte unifev.edu.br/transferencia2022 ou ligue para (17) 3405-9999.