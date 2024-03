Unifev abre inscrições para o Startup Day

Evento será realizado em 16 de março, na Cidade Universitária, e terá palestras com empresários e empreendedores de startups de Votuporanga e região.

A Unifev, por meio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite), junto ao Sebrae/SP, realizará, no dia 16 de março, o Startup Day, com o objetivo de promover uma manhã voltada à inovação e ao empreendedorismo. O evento acontecerá no auditório da Cidade Universitária, das 8h às 12h.