Unifev abre inscrições para o segundo Encontro de Gestores sobre recrutamento com perfil comportamental

Evento do Uniestágio é gratuito e aberto ao público; a palestrante Esp. Karina Gianlorenço soma expertise em lideranças de gestão de pessoas e equipes.

A Unifev, por intermédio do programa Uniestágio, abriu as inscrições para o segundo “Encontro de Gestores: Como contratar para seu time, utilizando perfil comportamental para resultados assertivos”. O evento, gratuito e também aberto ao público externo, será promovido no auditório da Cidade Universitária, no dia 10 de junho (segunda-feira), às 19h30.