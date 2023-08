Unifev abre inscrições para evento de fomento ao empreendedorismo

Ideathon será realizado no dia 26 de agosto, na Cidade Universitária; programa é gratuito e aberto à população.

A Unifev está com inscrições abertas para o evento que dará início à primeira fase de sua Incubadora de Startups. O Ideathon será realizado em diversos espaços da Cidade Universitária, no dia 26 de agosto, das 13h às 18h30.

Organizado pelo Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Unifev Nite), em parceria com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SP), o objetivo do programa é fomentar o empreendedorismo entre a comunidade acadêmica interna e externa, bem como da população local.

O cronograma de atividades contará com recepção, apresentação das etapas do projeto, formação de equipes, desenvolvimento de ideias, experimentação, mentoria, amadurecimento de ideias, prototipação, apresentação, avaliação e premiação.

À frente do Unifev Nite estão as professoras Ma. Lilian B. Sanches Rodrigues e Esp. Mariane A. Barbará Zanin. “O Ideathon é nosso primeiro passo em direção à educação empreendedora no ensino superior. Nele, vamos planejar, gerir, enfrentar riscos e mobilizar recursos para a superação de problemas. Essas e outras competências são fundamentais na formação dos jovens”, explicou Lilian.

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de agosto, sem custos, pelo link (unifev.edu.br/ideathon23 ). Alunos da Instituição podem garantir a participação pelo Portal.

Para mais informações acesse o atendimento on-line pelo WhatsApp (17) 3405-9990.