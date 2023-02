UNIFEV abre inscrições para curso de elegibilidade e inelegibilidade

O treinamento é direcionado a alunos da graduação em Direito e profissionais que atuam com direito eleitoral.

A Unifev, por meio da sua graduação em Direito, está com inscrições abertas para o Curso de Elegibilidade e Inelegibilidade. A extensão será realizada nos dias 02 de fevereiro, 4, 11 e 23 de março, das 8h às 12 horas, na Cidade Universitária.

Aberta aos profissionais da área, o objetivo da atividade é discutir temas relacionados ao direito eleitoral, com foco na perspectiva do cidadão, via candidatura em cargos eletivo e o exercício de seus direitos fundamentais.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/ele-ine, até o dia 1º de março. O valor do investimento é de R$ 100, que pode ser parcelado em até duas vezes.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.