Unifev abre inscrições para curso de AutoCAD 2D

Atividade, aberta à comunidade, ocorrerá nos dias 4 e 18 de maio no Laboratório de Informática 3, na Cidade Universitária.

A Unifev, por meio das graduações em Engenharia Civil, de Computação, Elétrica e Mecânica, promoverá um curso de AutoCAD 2D, nos dias 4 e 18 de maio.

A capacitação, aberta à comunidade, ocorrerá no Laboratório de Informática 3, na Cidade Universitária. O encontro é voltado para os universitários das áreas de engenharias e demais interessados.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril pelo link unifev.edu.br/autocad2d. Alunos têm também a opção on-line, via Portal. O valor do investimento é de R$ 100, que pode ser parcelado em até quatro vezes.

Mais informações sobre as atividades de extensão podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990 ou no site www.unifev.edu.br/site/ extensao.