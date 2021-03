Unidades retomam vacinação para idosos de 77 a 84 anos

900 novas doses foram recebidas nesta sexta-feira e distribuídas para as unidades de saúde.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga recebeu 900 novas doses de vacina contra a Covid-19 na manhã desta sexta-feira (5) para retomar a vacinação em idosos com idade entre 77 e 84 anos. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo).

Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço.

Segunda dose para 85 a 89 anos

A Secretaria da Saúde informa que há previsão de receber novas doses na próxima semana para iniciar a segunda dose da vacina para idosos com idade entre 85 e 89 anos. Importante ressaltar que cada cidadão fique atento ao seu cartão de vacina e confirme, antes, com a unidade onde foi tomada a primeira dose, a data para receber a segunda dose. Além disso, é imprescindível que o cartão da primeira dose seja apresentado no ato da vacina.