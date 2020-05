Unidades da Assistência Social têm novo horário de atendimento ao público

Devido as medidas de prevenção do Coronavírus houve necessidade de alteração; horário voltou a ser realizado na ultima segunda-feira (27/4), das 8h30 às 16h30

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga informa o novo horário de atendimento ao público nas unidades socioassistenciais.

O Secretário titular da Pasta, Thiago Augusto Francisco, explicou que desde a segunda-feira (27/4), as unidades passaram a atender ao público das 8h30 às 16h30. “Anteriormente, devido as medidas de prevenção da pandemia do novo Coronavírus, o horário estava das 10h às 13h, com agendamento”.

Apoio

É importante destacar que todas as unidades dão apoio para quem tiver dificuldades em acessar a internet para solicitar o Auxílio Emergencial.

O Secretário Municipal de Assistência Social recebeu denúncias de que pessoas estariam cobrando para solicitar o benefício, seja pela internet ou pelo aplicativo. “Existem aqueles de má fé que querem tirar vantagem neste momento. Não paguem, procurem nossas unidades que contam com profissionais para atender com muita atenção a quem precisar”.

Confira abaixo os locais de atendimento ao público:

CRAS Leste

Rua Parecis, n.º 100

Bairro São Damião

Telefone: 3423-2592

CRAS Oeste

Av. Olívio Commar, n.º 3752

Bairro Jardim Noroeste

Telefone: 5704-9585

CRAS Norte

Rua João Lopes Rodrigues, n.º 1866

Bairro Jaboticabeiras

Telefone: 3422-4058

CRAS Sul

Rua João Alves da Silveira Jr, n.º 2984

Bairro São João

Telefone: 3421-7624

CREAS

Av. Leonardo Commar, n.º 1683

Bairro Pozzobon

Telefone: 3421-6892

Assistência Social

Av. João Gonçalves Leite, n.º 4705

Bairro Jardim Alvorada

Telefone: 3426-2600

Acolhimento

Rua Tocantins, n.º 3702

Bairro Santa Eliza

Telefone: 3423-3673

CRAM

Rua São Paulo, n.º 2959

Bairro Vila Marim

Telefone: 3423-5367