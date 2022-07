Unidade móvel do Serviço de Transplante de Fígado do HB prestará atendimento à população da região

A unidade móvel está apta para realizar os exames de imagens como elastografia hepática e a ultrassom. Ambos os procedimentos são indolores e não necessitam de perfurações ou cortes no corpo.

A unidade móvel do Serviço de Transplante de Fígado do Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP prestou atendimento à população de Rio Preto na manhã desta sexta-feira, dia 8, na Praça Dom José Marcondes. A van adaptada está apta para realizar exames que possibilitam o mapeamento de doenças hepáticas e, nesta primeira ação, foram realizados 180 exames. Nos próximos meses, o veículo percorrerá também a outras cidades da região, que são atendidas pelo complexo hospitalar.

“A grande importância desta unidade é que agora vamos fazer uma busca ativa por pessoas que possam ter doenças no fígado. Poderemos triar o paciente antes de ele apresentar os primeiros sintomas. E, com o diagnóstico precoce, evitar que desenvolva outras doenças secundárias ou até mesmo que precise de um transplante futuramente”, explica Dr. Renato Silva, chefe do Serviço de Transplante de Fígado do HB.

“A população atendida na van passa pelo processo de triagem e, aqueles que são caracterizados como do grupo de risco, serão submetidos aos exames com o propósito de identificar as doenças em seu estágio inicial. Principalmente a gordura no fígado, hepatites e fibroses que são bastante preocupantes”, afirma Rita de Cássia, médica hepatologista do Serviço de Transplantes de Fígado do HB.

“A primeira ação foi realizada em Rio Preto, mas o nosso objetivo é expandir este atendimento aos 101 municípios que integram o nosso Departamento Regional de Saúde (DRS) XV”, complementa Dr. Renato Silva.

A unidade móvel está apta para realizar os exames de imagens como elastografia hepática e a ultrassom. Ambos os procedimentos são indolores e não necessitam de perfurações ou cortes no corpo. Nesta sexta-feira foram realizados 22 exames de imagens.

Ainda na ação realizada na Praça Dom José Marcondes, também foram realizados 160 testes rápidos para identificar hepatites B e C.

“Sabemos que devido a correria do dia-a-dia a maior parte da população deixa de realizar exames preventivos e só procuram atendimento quando sentem algum desconforto. E, muitos destes casos, quando diagnosticados já estão em estágio avançando. Com este novo serviço vamos até a população, no intuito de prevenir doenças que podem acometer o fígado”, explica a diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco.

O veículo foi doado pela Associação de Rotarianos do Distrito 4480. A aquisição e adaptação da Unidade Móvel faz parte do projeto rotário internacional e teve como participantes dez Rotary Clubs de Rio Preto e da unidade de Charlottetown, do Canadá.

“Esta parceria é muito importante, pois os Rotarys não tem os profissionais da área da saúde para dar suporte a população. Então, procuramos parcerias, nós entramos com o recurso no sentindo de implantar o projeto e a coordenação fica com nosso parceiro, neste caso, com o Hospital de Base. Implantamos e a instituição executa”, diz o governador do Rotary Gerson Januário.