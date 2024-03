Unidade de Diálise e Aprevo comemoram a Páscoa

Foram entregues aproximadamente 300 mimos de chocolate para os pacientes.

A Páscoa se aproxima e a Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga e a Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) unem-se mais uma vez para espalhar alegria e esperança entre os pacientes. Esta parceria tradicional, não apenas oferece um momento de descontração, mas também promove a solidariedade e a união da comunidade.

Com um gesto simples, mas profundamente significativo, foram entregues 300 mimos de chocolates aos pacientes da Unidade. Para aqueles que enfrentam longas sessões de tratamento, este doce presente é a lembrança calorosa de que não estão sozinhos.

O presidente da Aprevo, Dimas Geraldo, agradeceu os parceiros que possibilitaram a iniciativa. “Quero, mais uma vez, agradecer todos que contribuíram direta e indiretamente para a entrega dos chocolates. São gestos simples, mas que fazem a diferença nos atendimentos”, frisou.

Neste ano, o que tornou esta iniciativa ainda mais especial foi o envolvimento dos familiares dos pacientes. Convidados a participar da confecção dos mimos, eles se tornaram parte ativa dessa corrente de solidariedade. Enquanto esperam durante o tratamento junto com seus parentes, encontraram uma maneira significativa de contribuir, dando um toque ainda mais significativo.

Para Luciana Maranho, psicóloga da Unidade, o impacto dessas ações vai além do chocolate. Elas transformam a rotina, trazendo uma pausa bem-vinda no cotidiano muitas vezes desafiador. “Ao ver o brilho nos olhos dos pacientes, percebemos que vai além do simples ato de presentear. Essa ação toca os corações, eleva os espíritos e fortalece os laços que nos unem como uma comunidade de cuidado e apoio mútuo. Na essência da Páscoa, encontramos a mensagem de renovação e esperança”, destacou.