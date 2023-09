Unidade de Diálise da Santa Casa recebe visita

Profissionais do Hospital do Rim de Araçatuba estiveram no setor, para conhecer o serviço.

A Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga possui 33 anos de serviços para 17 municípios da região, se consolidando como referência no tratamento dialítico. Recentemente, o setor recepcionou profissionais do Hospital do Rim de Araçatuba para apresentar a rotina assistencial da Unidade.

A equipe de Araçatuba foi recepcionada pelos colaboradores da Diálise e também da Qualidade. A enfermeira técnica da Unidade, Neusa Vicente, foi a anfitriã, acompanhada da gerente de Enfermagem, Cecília Bolzan, da enfermeira Bianca longani, do técnico de Enfermagem administrativo, José Gomes Vilela e da auxiliar administrativa, Luciene Rodrigues. Integraram a comitiva o gerente da Qualidade, Adriano Marques e a enfermeira Mara Patrícia Nunes.

Durante a visita técnica, o grupo de Araçatuba teve a oportunidade de observar o ambiente de trabalho em pleno funcionamento, além de verificar a dinâmica, a organização e todos os fatores teóricos implícitos. Estiveram na Santa Casa: enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente, Grasielli Lourenço Canova Torquetti; enfermeira responsável técnica, Francielle Silva Mazucato Leal; responsável pelo Faturamento, Carla Cristina Fernandes Freitas Fermoseli e enfermeira clínica, Aline Maria Benedita Messias.

“Fiquei impressionada com a organização e o progresso da Unidade. Foi bastante válida a experiência de conhecer um estabelecimento desse porte e acreditado”, contou Francielle.

Para Neusa, momentos como esse reforçam a troca de experiências e fortalecem os setores. “Atuar na área de saúde é um desafio diário e quando podemos compartilhar informações, processos, alcançamos melhores resultados. Nossa Unidade está à disposição para apresentar fluxos e para recepcionar profissionais. Todos aprendemos juntos”, finalizou.