Unidade de Coleta de Sangue realizará atendimento nesta semana 

Doações podem ser feitas na terça e quinta-feira; pessoas diagnosticadas com Covid-19 devem se atentar ao prazo mínimo de dez dias.

A Unidade de Coleta “Dr. Elcio Sanchez Estevez”, com o intuito de manter o estoque de bolsas de sangue com capacidade suficiente de armazenamento, realizará atendimento nesta terça-feira (8) e quinta-feira (10) para receber doares de todos os tipos sanguíneos. Durante o mês de fevereiro, os dias e horários de atendimento serão todas as terças-feiras, das 15h às 18h e às quintas, das 8h até às 11h; doações aos sábados ocorrem apenas no primeiro de cada mês, exceto aos feriados.

Pessoas que foram diagnosticadas com o novo Coronavírus, devem aguardar o prazo de dez dias após o término do período de isolamento e, para quem fez uso de antibiótico, o doador deve esperar o prazo de 14 dias depois da última dose. O local segue as recomendações de prevenção à Covid-19, disponibilizando álcool em gel e exigência do uso obrigatório de máscara, tanto aos doadores quanto à equipe.

Além de manter um estoque com capacidade suficiente de armazenamento para eventuais emergências, a importância da doação também é fundamental para transfusões e cirurgias; uma bolsa coletora pode salvar até quatro vidas.

Doações

Interessados em doar devem ter entre 18 e 69 anos, sendo a primeira doação realizada antes dos 60 anos e menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, mulheres devem pesar mais de 50kg e os homens, mais de 51kg, além de estarem saudáveis e apresentarem nome de medicação, se for o caso.

Doações realizadas no período da manhã não necessitam jejum, seguindo com alimentação normal e as que são feitas no período da tarde, após o almoço é recomendado esperar três horas. Também é importante ter um boa noite de sono de, no mínimo, seis horas; evitar jejum e ingestão de bebidas alcoólicas no prazo de 12 horas e também não fumar uma hora antes do serviço de coleta do sangue, além de refeições leves.

Além disso, homens e mulheres possuem intervalos diferentes para realizarem a doação no prazo de 12 meses; doadores do sexo masculino podem doar até quatro vezes com intervalo mínimo de dois meses entre cada uma e as mulheres podem fazer a doação até três vezes, mas mantendo um período de três meses entre as doações.

A unidade está localizada na Avenida da Saudade, nº 2.603, bairro Cidade Nova e o telefone é (17) 3423-2986 ou WhatsApp (17) 9 8116-7145.