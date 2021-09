Unidade da Polícia Federal em Jales não será desativada

O deputado federal Fausto Pinato (PP) intermediou uma audiência entre o prefeito de Jales/SP, Luís Henrique Moreira, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em Brasília/DF. No encontro, foi pedida a manutenção da delegacia no município.

A unidade da polícia Federal em Jales/SP não será mais desativada, a informação foi confirmada nesta sexta-feira (17), pelo despacho do diretor-geral da PF, o delegado Paulo Gustavo Maiurino.

No último dia 24 de agosto, o prefeito de Jales, prefeito Luis Henrique Moreira esteve em Brasília/DF para pedir a permanência da unidade no município, e foi recebido em audiência pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por intermédio do deputado federal Fausto Pinato e também de lideranças regionais

Para Luis Henrique, é de extrema importância a manutenção da unidade da PF em Jales. “Todos sabem da importância da Delegacia da Polícia Federal em Jales e de seu trabalho exemplar no combate ao contrabando e tráfico de drogas, na elucidação de crimes de corrupção e desvio de recursos públicos, crimes ambientais e cibernéticos, entre muitos outros. Seria um retrocesso, não só para Jales, mas para toda a região e até estados vizinhos, a desativação da unidade da PF em Jales, mas felizmente recebemos a excelente notícia de sua permanência em nossa cidade, graças a união de forças de todos que lutaram por essa conquista” declarou o prefeito.

