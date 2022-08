UNIC 2022 está com as inscrições abertas

Neste ano, evento volta ao formato presencial; serão realizados, simultaneamente, os congressos de Iniciação Científica, Pós-Graduação e de Professores

A Unifev abriu as inscrições para o XVII UNIC (Congresso de Iniciação Científica). O evento, destinado aos alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga, será realizado no dia 08 de novembro, na Cidade Universitária. Simultaneamente ao UNIC, também ocorrerão o XIII Congresso de Professores e o VI Congresso de Pós-Graduação.