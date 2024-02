Uniati: Unifev abre inscrições para programa voltado à terceira idade

Pessoas acima de 60 anos podem se inscrever; atividades são gratuitas e específicas para o público.

Estão abertas as inscrições para a Universidade Aberta à Terceira Idade (Uniati), programa de extensão da Unifev voltado à qualidade de vida de idosos. As atividades são realizadas semanalmente, sempre às quintas-feiras, das 14h às 17h, no Câmpus Centro da Instituição. Neste semestre, as aulas começam no dia 14 de março.