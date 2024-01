União Suzano e Votuporanguense ficam no empate pelo Paulista da Série A3

União Suzano e Votuporanguense empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado (27), em jogo válido pela 2ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 (equivalente à terceira divisão). A partida foi disputada no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, em Suzano.A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio, com poucas chances reais de gol criadas pelos dois times. A melhor oportunidade foi de Gabriel Barcos, do Votuporanguense, que recebeu cruzamento e, livre na área, chutou por cima do gol defendido por Cleber.