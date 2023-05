Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em Votuporanga, alerta Defesa Civil 

Cidades do noroeste paulista podem atingir 20%; cuidados com a saúde e com queimadas precisam ser redobrados.

A umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% em algumas regiões do estado de São Paulo até o próximo domingo (21.mai), segundo a Defesa Civil. Em algumas cidades da região de Votuporanga, como São José do Rio Preto e Jales, esse número pode atingir 20%, nível que prejudica a saúde, além de aumentar o risco de incêndios.

De acordo com a meteorologista Jéssica Cristina da Silva do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a sensação de frio deve aumentar com as temperaturas mais amenas que permanecerão nos próximos dias.

“Ao longo das horas e com a presença do sol, as temperaturas entram em gradativa elevação e a umidade relativa do ar entra em declínio, podendo atingir níveis críticos, abaixo dos 30%, principalmente nas regiões do interior paulista”, explicou.

A Defesa Civil informou que a queda da temperatura dos últimos dias ocorreu devido a uma massa de ar fria e seca sobre a região.

O órgão orienta sobre a atenção com a hidratação e para evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia, além de usar soro nos olhos e nariz.

A Defesa Civil também informa para não fazer o descarte de bitucas e não colocar fogo em terrenos, que além de causar incêndios de grandes proporções, é considerado crime ambiental.