Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em Votuporanga, alerta Defesa Civil 

Moradores precisam tomar cuidados especiais para evitar complicações respiratórias.

Cidades da região noroeste paulista devem registrar, até domingo (2.jul), umidade relativa do ar abaixo de 30%, segundo dados divulgados pelo Centro Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Na região de Votuporanga, a umidade relativa não deve passar de 24%. Já na região de Olímpia, o índice pode atingir 25%.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a marcação fica abaixo dos 30%, o quadro é considerado preocupante, pois o nível ideal é de 60 a 80%.

Diante da baixa umidade relativa do ar, os moradores precisam tomar cuidados especiais para evitar complicações respiratórias, como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h, umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, colocar toalhas molhadas e recipientes com água, permanecer em locais protegidos do sol e aumentar o consumo de líquidos, principalmente de água.

Explicação

Entre quinta e domingo, a passagem de uma frente fria, mesmo que afastada da costa do estado, provocará variação de nebulosidade e precipitações na faixa leste paulista.

Com os ventos soprando do quadrante sul, as temperaturas não subirão tanto, e a sensação será mais amena se comparada com os últimos dias. Segundo o meteorologista William Minhoto, a quantidade de água disponível na atmosfera aumentará, mas mesmo assim, Olímpia e Rio Preto registrarão baixa umidade relativa do ar.

“Esse nível deve atingir cidades das regiões do interior paulista, principalmente nas áreas da faixa norte, prejudicando a qualidade do ar. Com o ar mais seco, nossa atenção fica voltada às queimadas e problemas respiratórios”, explicou.

Confira a previsão do Climatempo para os próximos dias em Votuporanga: