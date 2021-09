Umidade do ar cai e pode chegar a 10% em Votuporanga

O índice é próximo ao registrado em regiões desérticas e considerado estado de emergência pela Organização Mundial da Saúde (OMS), exigindo cuidado redobrado com crianças e idosos.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para baixa umidade do ar em Votuporanga/SP nos próximos dias, começando neste sábado (4), quando o índice pode variar entre 40% e 15%, o que é próximo das mínimas registradas em regiões desérticas e considerado estado de emergência pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No domingo (5), a situação deve se repetir, porém será ainda mais calor e os termômetros devem registrar 38°C.

Na segunda e terça-feira (6 e 7), véspera e feriado do Dia 7 de Setembro, a temperatura deve se manter em alta atingindo 39ºC, mas a umidade do ar ficará ainda mais crítica, oscilando entre 40 e 10%.

Ainda de acordo com o Inmet, os moradores devem seguir orientações para não sofrer ainda mais com a baixa umidade relativa do ar. As principais são: