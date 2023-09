Última rodada da primeira fase do Amadorzão tem goleadas 

Às quartas de final começa no próximo domingo, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária; conheça os oito classificados.

O Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – fechou a primeira fase com mais quatro jogos no último domingo (3.set), no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária.

Com a bola rolando o Ferroviários não segurou o Fortaleza e acabou derrotado por 2 a 1. Na segunda partida do dia, o Brothers aplicou uma sonora goleada sobre o Maranata: 9 a 1; Em seguida, o Santa Amélia venceu o Grilo FC por 3 a 1; e para fechar a rodada e a primeira fase, o Palmeirinha goleou o Nacional por 6 a 0.

Classificação por grupos:

Grupo A: Matarazzo, Flamenguinho, Brothers e Fortaleza.

Grupo B: Unidos da Sul, Grilo FC, Palmeirinha e Santa Amélia.

Quartas de final do Amadorzão 2023

No próximo domingo (10) a bola rola às 8h, às 10h, às 14h e às 16h, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” para os duelos das quartas de final; confira: