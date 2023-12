Última edição do Parque das Artes de 2023 será neste final de semana 

Atrações serão no sábado e domingo a partir das 15h com artesanato, cinema, gastronomia, atrações musicais e muito mais.

O ano está chegando ao fim e podemos dizer que o Parque das Artes marcou os finais de semana dos votuporanguenses e visitantes, não é mesmo? O clima é de festa e encerramento, mas fique tranquilo que no ano que vem tem muito mais.

Neste sábado (16.dez), e domingo (17), será realizada a edição de dezembro. Fique de olho ao que a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou para esta última edição de 2023.

Feira de artesanato, cinema, cultura, diversão, gastronomia (Food Parque), lazer e apresentações musicais para toda a família, com início no sábado, a partir das 15h. No sábado, às 19h, no palco externo, a animação fica por conta do cantor Paulo Anrry. Já no domingo, a partir das 18h, a animação fica por conta da Banda Musical Zequinha de Abreu, em seguida, às 19h, quem comanda os palcos é o cantor Rafael Ribeiro.