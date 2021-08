Uefa sorteia os grupos da próxima Liga Europa

O West Ham United, rival do City na liga inglesa que estreia na fase de grupos da competição, viajará para Croácia, Bélgica e Áustria para encarar o Dínamo de Zagreb, o Genk e o Rapid Vienna no Grupo H.

O Eindhoven, vice-campeão da liga holandesa na última temporada, caiu no difícil Grupo B, que inclui Mônaco, o espanhol Real Sociedad e o austríaco Sturm Graz.

O campeão escocês Rangers foi sorteado no Grupo A, no qual confrontará o francês Olympique de Lyon, o tcheco Sparta de Pragua e o dinamarquês Brondby, e o Celtic está no Grupo G ao lado de Bayer Leverkusen, Real Bétis e Ferencvaros.

A competição desta temporada envolve 32 times, menos do que os 48 da anterior, mas terá uma fase eliminatória adicional antes das oitavas de final.

A Uefa, que organiza o futebol europeu, também descartou a regra de gols fora de casa, e os vencedores de cada chave de grupos de partidas de ida e volta serão decididos na prorrogação e nos pênaltis se o placar agregado empatar.

The 2021/22 Europa Conference League group stage 🤩 Best group? 🤔#UECLdraw pic.twitter.com/JMeet6K4kZ — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 27, 2021

A final da Liga Europa acontecerá no estádio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilha (Espanha), em 18 de maio, e as fases de grupo começam em 16 de setembro.

Os Grupos

GRUPO A: Olympique de Lyon, Rangers, Sparta de Praga, Brondby

GRUPO B: Mônaco, Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPO C: Napoli, Leicester City, Spartak de Moscou, Légia Varsóvia

GRUPO D: Olympiakos Piraeus, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Royal Antwerp

GRUPO E: Lazio, Lokomotiv Moscou, Olympique de Marselha, Galatasaray

GRUPO F: Braga, Red Star Belgrade, Ludogorets, Midtjylland

GRUPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Bétis, Ferencvárosi

GRUPO H: Dínamo de Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Vienna

*Informações/AgênciaBrasil